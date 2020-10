Pikalt vaimse probleemiga võidelnud Austraalia korvpallitäht loodab napis riietuses tehtud piltidega teistele eeskujuks olla

Naiste NBA üks suurimaid tähtesid Cambage tõdes, et on oma pikkus tõttu tundnud palju ebamugavust. Pikalt võttis ta looduse poolt antud sihvakust justkui nuhtlusena ja sisuliselt vihkas end. Kõik muutus vanusega paremaks, kuid noortele eeskujuks olles, soovis ta oma kogemust ka teistega jagada.

Nädala alguses postitas Las Vegas Acesi 203 cm pikkune keskmängija endast sotsiaalmeediasse pilte, kus poseerib üsna napis rõivastuses. Sellel oli ka tagamõte. «Need on neile, kes ei tunne ennast oma kehas hästi või pole kindlad oma seksuaalsuses. Teismelisena vihkasin end väga kaua ja kahandasin ennast millekski, kes ma kindlasti polnud. Loodetavasti suudan vähemalt kedagi inspireerida neid keerulisi hetki ületades. Ma olen veendnud, et kõik inimesed on ilusad,» tõdes Cambage.