Eesti motosportlane kaitses edukalt maailmameistritiitlit

Viimane - neljas sõit pidi selgitama, kes tuleb klassi F-500 maailmameistriks, kas Aabrams või Hencz. Võistluspäev oli veninud pikaks ja päikese loojumiseni olid jäänud vaid mõnikümmend minutit kui anti neljas start. Aabrams sai hästi minema, ning esimese pöörde lõpuks oli ta võistlust juhtimas, kuid järjekordselt tõsteti punane lipp. Hencz ja bulgaarlane Marinov olid esimese sirge lõpus kokku põrganud ja sõit tuli katkestada. Hencz toimetati päästepaadis kaldale ja edasi viidi helikopteriga haiglasse, kust hiljem saabus info, et piloodiga midagi tõsist ei ole. Päästeoperatsioon võttis aga nii palju aega, et kordusstarti enam pimeduse saabumise tõttu teha ei õnnestunud.

F-500 klassi maailmameistriks tuli Robert Hencz, hõbemedalile Erko Aabrams ja pronksile Giuseppe Rossi. «Olime korralikult MM-iks valmistunud ja teadsime, et meil kiirust jagub. Isegi esimeses sõidus jukerdanud klapp ei rikkunud ära meie võimalust tiitli eest võistelda. Tulemus on igati korralik aga natuke jääb ikka kripeldama see neljanda sõidu kordusstardi ärajäämine ohutuse tõttu. Tuleb hakata valmistuma järgmiseks hooajaks ja loodame, et see tiitel ka ükskord tuleb,» kommenteeris peale võistlust Aabrams.