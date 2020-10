35-aastane Latvala on rallimaailma koorekihti naasmise nimel valmis mängu panema ka oma raha. Nägime teda ju tänavu Rootsis stardis Toyota Yaris WRCga, kuid kahjuks läks võistlus tehnilise rikke tõttu lörri. Ta avaldas enne hooaja teist MM-etappi, et erasõitjana tuli tal eelarvesse tasuda umbes 100 000 eurot.

Soome Rahvusringhäälinguga (YLE) vesteldes ütles Latvala, et soovib erasõitjana kihutada järgmisel hooajal Rootsi ja Soome MM-etappidel. «Sügisel oli raske leppida, et minu profikarjäär on läbi.