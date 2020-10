Rootsi tõstja räägib oma karmi narkoloo: muutusin paranoiliseks ja hakkasin hääli kuulma

Paula Junhov Rinberg on praegu üks Rootsi paremaid tõstjaid, kes tulnud neli aastat järjest ka riigi meistriks. Ent tema teekond tippu on olnud karm. 14-aastaselt sattus ta näiteks sõltuvusse amfetamiinist ning see võitlus kestis kokku seitse aastat. «Nii on see minuga alati olnud. Kui ma midagi teen, siis mitte kunagi poole kohaga,» sõnab ta.