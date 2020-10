Kalev/Cramo peatreener: paljud mängijad ei taju VTB Ühisliiga taset

Štelmahers tõi välja veel murekohti, millest ühele peaks leevendust pakkuma Chavaughn Lewise liitumine. «Vajame mängijaid, kes suudavad palliga edukalt mängida. Praegu jääb sellest puudu,» tõdes pealik ning lisas, et ka korvi alla oleks lisajõudu tarvis. «Otsime mängijat «nelja»-«viie» peale, kuid koroonaviruse tõttu pole see sugugi lihtne. Probleeme on kõigil, aga tänavune hooaeg kujuneb eriti närviliseks.»