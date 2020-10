Janek Õiglane: olen valmis kümnevõistlejana järgmisele tasemel tõusma

«Jah kutid, elu uus peatükk algas, nüüd elan ja treenin Athensis, Georgias. Olen väga ülesköetud, mul on suurepärased treenerid, talendikad treeningkaaslased ja absoluutselt hiilgavad tingimused, et kümnevõistlejana uuele tasemele tõusta. Ja muidugi kohtleb ilm mind väga hästi,» teatas Õiglane sotsiaalmeedias.

2017. aastal isikliku rekordi 8371 punktini viinud atleet harjutab Petros Kyprianou näpunäidete järgi. Tema käe all on treenib ka Maicel Uibo, Johannes Erm, Karel Tilga ja mitmed teised Eesti mitmevõistlejad.

«Andrei [Nazarovi] käe all toimus mul sportlasena edasiminek ja mul pole talle mingeid etteheiteid, on ainult tänu nähtud vaeva eest. Lahkumise soov on tingitud puhtalt sparringupartnerite puudusest,» selgitas Õiglane suve alguses Postimehele suure muutuse tausta.