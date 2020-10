Suurbritannia meediakanal Financial Timesi andmetel on viirus Barcelonat üpris karmilt tabanud. Maailma jalgpalliklubidest väärtuse poolest teisel kohal paikneva Kataloonia hiiu tulud vähenesid koguni 14%. Rahaliselt teeb see enne maksude maksmist 100 miljonit eurot.

Lisaks tulude vähenemisele kasvas ka meeskonna võlakoorem. Kui enne tänavust hooaega oli nende võlgnevused 217 miljonit eurot, siis 30. juuni seisuga tõusis see number 488 miljoni peale. Kõik on see on sõltuvuses reklaamituludega, mis vähenesid 9% ja kodumängude korraldamise eest saadavatest summadest, mis langestid 24% võrra.