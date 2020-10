19-aastane Swiatek tegi Prantsusmaa lahtistel triumfeerimisega Poola tennise ajalugu

Veelgi suurem üllatus on aga Swiateki finaalkoht. Maailma edetabelis 54. kohal paiknev 19-aastane poolatar on viimase 43 aasta kõige madalama rankinguga tennisist, kes suure slämmi turniiri finaali jõudnud. Enne tänavust turniiri oli Swiatek küll kahel korral jõudnud suure slämmi neljandasse ringi, kuid finaalkoht tuli talle endalegi suureks üllatuseks.

Omavahel on Kenin ja Swiatek kohtunud korra. See juhtus 2016. aasta Prantsusmaa lahtiste noorteturniiril, kus jäi peale poolatar.

Keninil on nelja aasta tagune matš meeles. «Ma ei mäleta, kuidas ma mängisin, kuid mäletan, et kaotasin. Tänaseks oleme mõlemad teistsugused mängijad. Pean välja nuputama, kuidas ta mängib. Ta on kahe nädala jooksul näidanud väga head tennist ning teeninud häid võite,» lausus Moskvas sündinud ameeriklanna.