Kolmes setis Djokovici alistanud Nadal krooniti 13. korda Prantsusmaa lahtiste meistriks

Kõige rohkem on neid 39-aastasel Roger Federeril (ATP 4.), kes võistles viimati aasta alguses Austraalia lahtistel ning läks seejärel põlveoperatsioonile, millest taastub tänaseni. 34-aastasel Nadalil on suure slämmi tiitleid 19 ning 33-aastasel Djokovicil 17.

Djokovic on Roland Garrosil mänginud neljas finaalis, kuid võidutsenud vaid korra, kui alistas neli aastat tagasi toimunud finaalis briti Andy Murray. Tol 2016. aasta turniiril oli kohal ka Nadal, kuid randmevigastuse tõttu jättis ta enne kolmanda ringi matši võistlemise pooleli. See on üks kolmest kaotusest, mille Nadal Prantsusmaal teeninud on - 2009. aasta neljandas ringis kaotas ta Robin Söderlingule ning 2015. aasta veerandfinaalis just Djokovicile.

Omavahelistes vastaseisudes on kaalukauss kaldu Djokovici poole. Ta on Nadali vastu teeninud 29 võitu ja 26 kaotust. Slämmiturniiridel on pigem peale jäänud Nadal, kes on serblasest jagu saanud üheksas ning talle kaotanud kuues matšis. Samas pärineb Nadali viimane slämmiturniiri matšivõit Djokovici vastu 2014. aastast ning viimased kolm kohtumist on lõppenud serblase võiduga. Prantsusmaa lahtistel on omavaheliste mängude seis 6:1 Nadalile.