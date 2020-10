«Pöörane», nagu kirjeldab oma edu ka tennisist ise, on väga täpne. Enne tänavust turniiri oli Swiatek küll kahel korral jõudnud suure slämmi neljandasse ringi, kuid poolfinaal näitab hoopis teist taset. Saavutusele lisab kaalu, et sama edukalt läheb tal ka Roland-Garros´il paarismängus, kus eelnevalt säravad tulemused puudusid!