Djokovic oli noore kreeklasega suures hädas, kuid vedas end Prantsusmaa lahtiste finaali

Kui esisalgu tundus, et Djokovic võtab veidi enam kui kahe tunniga lihtsalt oma, siis Tsitsipas näitas hambaid. Tal õnnestus kolmanda seti 4:5 kaotusseisust esimest korda vastase serv murda ja oma paremus 7:5 maksma panna.

Serblase enesekindlus löödi kõikuma. Võrdselt kulgenud neljandas vaatuses oligi 22-aastane kreeklane otsustavatel punktidel kindlam ning pani oma paremuse maksma 6:4.

Djokovic polnud aga oma viimast sõna öelnud. Neljanda seti keskpaigast kerge jalavigatusega võidelnud Tsitsipas võitis küll oma pallingul esimese geimi, kuid see jäi viimaseks päikesekiireks. Esireket pani ligi neli tundi kestnud matši otsustavas vaatuses oma paremuse ikkagi maksma 6:1.

Djokovic jõudis French Openil finaali viiendat korda, kuid triumfeerinud on ta vaid korra. Ka tänavu on ülesanne ülimalt keeruline, sest vastu tuleb turniiri 12-kordne tšempion Rafael Nadal. Muide, hispaanlane pole neil väljakutel kunagi esikoha matši kaotanud, tänavu on ta võitnud kõik seni peetud setid.

Pühapäeval toimuvast finaalist näitab otsepilti ka Postimees.

Enne mängu:

22-aastast Tsitsipast peetakse tennisemaailma üheks andekamaks nooreks ning tänavu jõudis ta esimest korda Pariisis nelja parema hulka. Sealjuures on huvitav märkida, et kui muidu on kreeklane alistanud kõik vastased kuivalt, siis avaringis oli ta suurtes raskustes maailma 109. reketi Jaume Munariga, keda ta võitis otsustavas setis 6:4.

Djokovic on marssinud üsna kindlalt võidult võidule ning ta on Tsitsipase vastu favoriit. Peaks serblane jõudma finaali ja seal võidukas olema, oleks tegemist tema karjääri teise Prantsusmaa lahtiste tiitliga.

Muide, Tsitsipas ja Djokovic on omavahel kohtunud kuus korda ning mõlemal on kirjas kolm võitu. Sealjuures on nad võitnud mänge üle ühe ning et viimati oli serblane kreeklasest parem, peaks olema noormehe kord võidurõõmu maitsta.