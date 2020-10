Statistika ütleb, et nüüd on Tsitsipase kord Djokovici võita

22-aastast Tsitsipast peetakse tennisemaailma üheks andekamaks nooreks ning tänavu jõudis ta esimest korda Pariisis nelja parema hulka. Sealjuures on huvitav märkida, et kui muidu on kreeklane alistanud kõik vastased kuivalt, siis avaringis oli ta suurtes raskustes maailma 109. reketi Jaume Munariga, keda ta võitis otsustavas setis 6:4.

Djokovic on marssinud üsna kindlalt võidult võidule ning ta on Tsitsipase vastu favoriit. Peaks serblane jõudma finaali ja seal võidukas olema, oleks tegemist tema karjääri teise Prantsusmaa lahtiste tiitliga.

Muide, Tsitsipas ja Djokovic on omavahel kohtunud kuus korda ning mõlemal on kirjas kolm võitu. Sealjuures on nad võitnud mänge üle ühe ning et viimati oli serblane kreeklasest parem, peaks olema noormehe kord võidurõõmu maitsta.