Kangur tegi TalTechi debüüdi, kuid poolfinaal jäi napilt püüdmatuks

Karikavõistluste medalivõitjad selgitatakse Final Four formaadis vahetult enne jõule. Esimeses poolfinaalis kohtuvad Pärnu ja Tarvas, teises pooles on juba koht kindel Tallinna Kalev/TLÜ-l. Tõenäoliselt jõuab nelja hulka ka Kalev/Cramo, kel avamängust Tartu Ülikooli vastu all 19-punktiline edu.