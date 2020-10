Miks valis Tallinnasse kolinud WRC-mees Eesti, mitte Šveitsi või Andorra?

Tegelikult võinuks minna hoopis teisiti, sest Sunineni mänedžer soovitas elamiseks kolme riiki – Eestit, Šveitis ja Andorrat. Miks otsustas Suninen just Maarjamaa kasuks? «Šveits on küll suurepärane riik, kuid minu jaoks see glamuuri poolest ei sobi. Mulle meeldib tavaline elu ja täpselt nõnda saangi ennast Eestis täitsa vabalt tunda. Sellel on ka veel üks positiivne külg, et sõprade või perega kokku saamiseks pean ainult neli tundi ootama ja olgengi Soomes,» selgitas Suninen veidi tausta.