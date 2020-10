Kas MM-hooaeg lõpeb juba sel nädalal? WRC-sarja jätkumise kohal hõljuvad mustad pilved

Novembri teise poolde planeeritud Ypresi ralli korraldajad on andnud mõista, et nende hinnangul pole MM-hooaja viimase etapi korraldamisega mingeid probleeme. Samas on kooroonaviiruse levik kasvamas kogu Euroopas, kuid eriti agaralt Madalmaades. Näiteks on Flandria jalgratta velotuuri korraldajad otsustanud oma trassis vältida linnakest, kus asub Belgia WRC-etapi rallipark.