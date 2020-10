Eile ootasid rallisõbrad, et selgub järgmise MM-hooaja kalender, kuhu peaks kõigi eelduste kohaselt mahtuma ka Rally Estonia. Uudiseid aga ei tulnud ning ehkki mõne eksperdi sõnul on neid oodata täna, valmistab rõõmu, et maineka portaali DirtFishi andmeil on eestlaste aktsiad kõrged.