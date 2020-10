Mikaela Shiffrin on maailma parim naismäesuusataja, kes pole rahul, et ameeriklased ei suhtu koroonapandeemisse tõsiselt. Küll loodab ta, et USA presidendi Donald Trumpi nakatumine muudab olukorda. «Arvan, et see on signaal, mis toob inimestele mõistuse koju,» sõnas sportlanna CNNile.