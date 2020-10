Paarisaeruline neljapaat tunnistas taas Leedu paremust ja jäi EMil medalita

Eesti lähetas EMile viis paatkonda. Suurimad ootused on seatud mõistagi meeste paarisaeru neljapaadile, kuhu on seekord paigutatud Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Jüri-Mikk Udam.

«Meie seis on küllaltki hea: seni pole olnud ühtki mainimist väärt tagasilööki. Tundub, et oleme füüsilise ja mentaalse ettevalmistuse vahel leidnud tasakaalu,» rääkis koondise peatreener Veikko Sinisalo enne võistlusi.

Peale nende on Eestil väljas ka meeste kergekaalu kahepaat, kus istuvad Ander Koppel ja Elar Loot, paarisaerulises kahepaadis sõidavad Kaur Kuslap ja Andrei Jämsa, ühepaadil stardib Johann Poolak ja võistlustules on ka naiste paarisaeruline neljapaat koosseisus Annabel Aron, Elo Luik, Liisu Mitt ja Grete Alttoa.

Millised on koondise eesmärgid? «Minu jaoks pakuks rahuolu medalite nimel võitlemine. Et selleni küündida, peame oleme kiired. Kui nii läheb, on meil head väljavaated järgmisel aastal Tokyo olümpiale jõuda,» arvas Sinisalo, kelle sõnul pole asjaosalistel enam kui aastase võistluspausi järel konkurentide tasemest aimugi.