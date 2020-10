Eesti – väikeriik, kes hüppab kergejõustikus üle oma varju

Eesti kergejõustik tähistab tänavu 100. aastapäeva ning sel puhul on meie atleetide saavutused luubi alla võtnud ka Rahvusvaheline Kergejõustikuliit. Nad kirjutavad oma koduleheküljel, et ehkki Eesti on väikeriik, oleme saavutanud suuri tulemusi.