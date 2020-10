Tänaku ja Neuville'i päästerõngas? Monza ralli lisati hooaja lõppu!

WRC teatas, et Monzas kihutatakse 4.-6. detsembrini. Praeguse seisuga peaks olema tegemist hooaja kaheksanda ja ühtlasi viimase etapiga. Käivad kõlakad, et novembrisse planeeritud Belgia võistlus võib ära jääda, kuid vettpidavat tõestust sellele pole.

«Hooaja finaaletapina püsib õhus suur võimalus, et nii sõitjate kui ka võistkondlik tiitel selgitatakse välja Monzas,» sõnas WRC promootor Jona Siebel. «Tunneme uhkust, et saame aasta nii mitmekülgse võistlusega lõpetada. Sellist tüüpi ralli on MM-sarjas haruldane, kuid paneb niigi etteaimamatule ja põnevale hooajale väärilise punkti.»