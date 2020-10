Lappi hoidis pöörast kiirust näidanud Sunineni järel teist kohta, kuniks teiselt katselt saabus pilt seisvast Ford Fiestast. Üsna pea selgus, et soomlase masinat tabas tehniline rike ning tema võistlus on tänaseks lõppenud.

M-Spordi pealik Richard Millener selgitas, et mootor kuumenes veepuuduse tõttu üle: «Me ei tea, miks see juhtus. Et kas midagi läks katki või tuli lahti... Ärme hakka spekuleerima. Teame lihtsalt, et ühel hetkel enam vett polnud mootoris ja pärast alarmi süttimist tõmbas ta kohe katsel kõrvale.»