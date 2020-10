Portugalis toimunud rallil hukkus traagilises õnnetuses 21-aastane kaardilugeja

Portugali meistrivõistluse viies etapp Rally Vidreiro sai kohe väga kurva alguse. Esimesel kiiruskatsel sõitis rajalt välja Hispaania ekipaaž Miguel Socias ja Laura Salvo ning see sai 21-aastase kaardilugeja jaoks saatuslikuks.

Salvo oli väga andekas kaardilugeja, kes oli Hispaanias jõudnud juba ka esimeste võitudeni. Peugeot Sport avaldas naise perele ja sõpradele kaastunnet. «Meie siiras kaastunne läheb Laura Salvo lähedastele. Kahjuks peame tõdema, et ta lahkus elavate seast täna hommikul Rally Vidreiol Portugalis.»

Uudisest on šokeeritud väga paljud rallisõbrad. «Rallimaailmal on nüüd üks uus ingel taevas,» sõnas murtud fänn. «Täna on rallisõprade jaoks lein, sest traagilises õnnetuses hukkus Laura Salvo,» jätkas teine.