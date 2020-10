Žalgiris sammus Euroliigas võidule ka koroonaviirusest räsitud Himki vastu

Tegelikult pidanuks Himki ja Žalgiris omavahel madistama juba eile, kuid paar tundi enne matši algust teatati, et koroonaviiruse tõttu lükatakse kohtumine päeva võrra edasi. Esimesena teatas neljapäeval nakatunust Žalgiris, viiruse oli üles korjanud Joffrey Lauvergne. Eile hommikul saatis Himki välja uudise, et Covid-19 on tuvastatud Greg Monroe ja Maksim Baraškovil. Varasemalt oli viirus jõudnud juba Venemaa klubis Janis Timma, Jevgeni Voronovi ja Jordan Mickeyni.