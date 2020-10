Allar Raja: meil polnud julgust varem kiirendada

«Kahe eelmise aasta jooksul me kõrgesse mängu ei sekkunud ning seetõttu oli enesekindluse taastamise jaoks vaja siin Poolas mingil meeskonnal vorm realiseerida. Neljapaadil see finaali jõudmise ja medalikonkurentsi sekkumise näol õnnestus,» ütles Raja, kes kuulus ühte paatkonda koos Tõnu Endreksoni, Kaspar Taimsoo ja Jüri-Mikk Udamiga.

Raja tunnistas, et pikk tugevate rahvusvaheliste võistlusteta periood - MK-etappe ega MMi tänavu ei toimunud, EM on aasta esimene ja viimane tõsine jõuproov - oli keeruline. «Vaimuenergia hakkas võistluste ootuses tasapisi maha käima. Treeningutel saab end ainult omavahel võrrelda, kuid kõik tahtsid teada saada, millises seisus oleme võrreldes maailmaga,» märkis Raja.

EMilt tulevad neljapaadimehed koju tundega, et saab veel veidi juurde panna. «Vähene võistluspraktika tingis selle, et realiseerimise hetked jäid puudulikuks. Siin andis iga sõit infot juurde, suutsime igast sõidust ka õiged järeldused teha. Finaali oli juba üsna mõnus sõita,» lisas ta.

Taimsoo oli päev varem lausunud: esimeste sõitudega saadi selgus, et start, distantsisõit ja lõpukiirendus on paatkonnal olemas ning küsimus on nende ühtesulatamises. Kuidas sellega hakkama saadi? «Realiseerisime end 95-protsendiliselt,» pakkus Raja.