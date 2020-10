Südamlik žest võttis Hamiltoni korraks ka sõnatuks, kuid mõne hetke pärast vormel 1 sarja üldarvestuse liider suutis ennast uuesti koguda. «Ma mäletan, kuidas ma kunagi vormelimängudes Michaelina mängisin. Nägin teda nii pikalt domineerimas ja ei oleks kunagi osanud oodata, et tema rekordeid suudan korrata. See on minu jaoks suur au ja läheb aega, enne kui sellega harjun. Ma ei saanud alguses arugi, et rekordit kordasin,» rääkis Hamilton.