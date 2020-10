Koroonarosolje: korvpallimaailm on pahupidi, Kalevi 0:20 vaid väike pusletükk, Prantsusmaal nakatunud mängija väljakul

BC Kalev/Cramo meeskond ja Eesti korvpallisõbrad said laupäeval paraja šoki, kui selgus, et meeskond ei saa sõita kahele järgmisele Ühisliiga mängule ning lisaks saab Krasnodari Lokomotiv-Kubanilt 0:20 kaotuse. See on uus reaalsus, kus kannatajaid on teisigi, ja peame lihtsalt harjuma. Kui see harjumine ikka on võimalik.