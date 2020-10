Karl Patrick Lauk teenis Prantsusmaal järjekordse võidu

«Alguses oli sõit üpris rünnakuterohke, aga suutsime tiimiga kõik rünnakud kontrolli all hoida ja sattus nii, et saime umbes 30km peale starti ca 10-12 mehega minema. Natuke hiljem tuli 3-4 meest veel järgi. Minuga koos oli veel kaks tiimikaaslast,» ütles Lauk pressiteate vahendusel.

«Enamasti üritasime lihtsalt peagrupiga vahet hoida või võimalusel kasvatada. Aga vahet hoiti siiski piisavalt väiksena, ehk pidime kõvasti vaeva nägema. Peale viimast mäefinišit hakati juba natuke lollitama ja vaadati üksteisele otsa, et mis edasi saab. Sealt jäi umbes 20km lõpuni. Teadvustasin, et punt hingab kuklasse ja ees on mehed küpsed või ei soovi enam tööd teha. Valisin sobiva koha ja panin plagama, teadmata, mis mind ees ootab.