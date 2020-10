Sander Raieste ja Baskonia tänane Euroliiga mäng Zenidiga jääb ära

Piiteri klubis möllab koroonaviirus aga rohkem kui korralikult, teatatud on kaheksa mängija, nelja treeneri ja ühe massööri nakatumisest. Nii Zenit kui samuti suurte kadudega BC Himki palusid Euroliigalt enda käesoleva nädala mängud edasi lükata. Euroliiga teatas vaid, et Zenidi mänge Baskonia ja Valenciaga sel nädalal ei toimu, Himki aga püüab ikkagi mängud ära pidada.

«Tahame mängida, kuid kuuekesi on see võimatu. Muidugi oleks võimalik liita mõni mängija noortetiimist ja püüda minna mängima nõutud miinimumi, kaheksa mehega, kuid leian, et meil pole õigust nõndaviisi talitada,» ütles Zenidi peadirektor Aleksandr Tserkovnõi esmaspäeval ajalehele Sport-Ekspress.