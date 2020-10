22 sportlast eesotsas Alusalu, Gaimi ja Sokuga said EOKlt haridustoetust

Eesti Olümpiakomitee projektijuht Natalja Inno sõnul on sportlased kõrgharidust alati väärtustanud. «Tavapärasest veel suuremas huvis haridusstipendiumite vastu on tunda koroonaviiruse poolt meie ellu tehtud korrektiivide mõju. Tippsportlased, kes on tuntud oma sihikindluse poolest eesmärkidele pürgimisel, seadsid endale ajal, kui treening- ja võistlusvõimalused on piiratud ning enamik tiitlivõistlusi edasi lükatud, uued kõrged sihid hariduses,» rääkis Inno.

Sel sügisel Tallinna Ülikoolis antropoloogiaõpinguid alustanud kiiruisutaja Saskia Alusalu, kes tuli Pyeongchangi olümpiamängudel neljandaks, kinnitas, et otsus asuda kõrgharidust omandama oli tingitud olukorrast, kus kogu maailm, sealhulgas sport, on sügavates muutustes. «Me kõik võime loota helgele tulevikule, aga parem on luua selleks ise eeldused. Kõik sportlased ei ole NBA korvpallurid või Inglise liiga jalgpallurid ehk peame mõtlema oma tuleviku kindlustamise peale. Teadmiste laiendamine ei tule kunagi kahjuks,» lausus Alusalu.

Samuti võttis taas koha ülikoolipingil sisse elukutseline korvpallur Tanel Sokk, kelle haridusretk jäi aastaid tagasi pooleli. «Olen ammu otsinud aega ja võimalust, et haridusteed jätkata. Jätkan oma ülikooliõpinguid tänu sellele, et sattusin õigesse keskkonda, mis julgustab ja soosib edasiõppimist. Minu jaoks on see hea ja loogiline valik – alustasin oma kõrgharidusteed TTÜ-s ja loodetavasti lõpetan Taltechis. Oleks tõeline au olla sellise ülikooli vilistlane. Soovin ka oma kooliteed alustanud lapsele eeskuju näidata, et õppida ja areneda tuleb terve elu. Ma olen väga tänulik haridusstipendiumi eest ning loodan tulevikus sportlaskarjääri lõpetades tänu EOK panusele otsida endale uusi ja huvitavaid väljakutseid,» rääkis Sokk.

Kolmekümnest stipendiumi pälvinud sportlastest üle poole on korduvtaotlejad, kaheksa on lõpetamas ülikooli tuleval suvel. Kokku rahuldati taotlusi summas 25 711 eurot.

Toetatavad sportlased on seekord 22 spordialalt:

Saskia Alusalu (kiiruisutamine)

Kaidi Elmik (kurling)

Grete Gaim (laskesuusatamine)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Stefan Kaibald (võrkpall)

Christopher Kalev (murdmaasuusatamine)

Mihkel Kalja (jalgrattasport)

Joosep Karlson (aerutamine)

Kristjan Koll (murdmaasuusatamine)

Toomas Kollo (murdmaasuusatamine)

Kristin Kuuba (sulgpall)

Armin Evert Lelle (ujumine)

Sander Maasing (jalgrattasport)

Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

Robin Nool (kergejõustik)

Ants Oscar Pertelson (judo)

Han Hendrik Piho (kahevõistlus)

Kätlin Piirimäe (kergejõustik)

Piret Pormeister (murdmaasuusatamine)

Mariel Merlii Pulles (murdmaasuusatamine)

Martin Remmelg (laskesuusatamine)

Henri Sai (kergejõustik)

Katrin Smirnova (laskmine)

Anna Sokk (karate)

Tanel Sokk (korvpall)

Maria Susi (iluvõimlemine)

Lembi Vaher (kergejõustik)

Lise Anette Vaher (mäesuusatamine)

Karolin Valdmaa (rühmvõimlemine)

Jasmiin Üpraus (veemootorisport)

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Sisekaitseakadeemia, väljaspool Eestit IMC Fachhoochshule Krems, London South Bank University, The Hague University of Applied Sciences, University of Alaska Anchorage, University of Alaska Fairbanks ja University of Memphis.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja HTM-i haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.