Pistoriusega lähedases kontaktis olev Bill Schroder sõnas, et lõunaaafriklane on trellide taga hakanud suitsetama, kasvatanud endale habeme ning pöördunud ka Jumala poole.

«See, mida ta tegelikult tahab, on andestus,» sõnas neli korda Pistoriusel külas käinud Schroder usutluses The Sunile, ent lisas: «aga ütlesin talle ka ise vastu, et kui ta tapnuks minu tütre, siis kahtlen, et suudaksin talle kunagi andestada.»