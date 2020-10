Isegi neljakordse olümpiavõitja pere ei pääse Valgevene rahutustest puhta nahaga

Kogu see vahejuhtum kestis nõnda kaua ja löögid lendasid enamasti maas lebavale mehele otse näkku. «Ühtäkki ma ei näinud enam midagi ja arvasin korra, et olen pimedaks jäänud. Palusin neil mulle kiirabi kutsuda,» selgitas Domratšev.

Politsei seda ei teinud ning osutas kannatanule ise arstiabi. Lisaks toimetati mees politseijaoskonda, kus tal tuli anda tunnistus juhtunust. Kahjuks polnud tegemist ausa dokumendiga. «Seal oli kirjas, et osalesin ebaseaduslikul demonstratsioonil. Ma kartsin nõnda palju, et ei julgenud midagi vastu öelda. Kirjutasin lihtsalt alla, et sealt pääseda.»