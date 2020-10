Kõmuline Taani vutistaar meenutas, kuidas rinnaoperatsiooni ihanud armuke talt raha välja pressis

32-aastase palluri sõnul juhtus see 2009. aastal, kui ta kandis veel Londoni Arsenali särki.

«Üks naine, kellega ma vahepeal olin väljas käinud, tuli ühel hetkel minu juurde ja teatas, et on minust rasedaks jäänud ja kui ta peaks selles osas midagi ette võtma, siis sellel on oma hind,» meenutab taanlane vahejuhtumit.