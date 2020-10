Nurme läheb MMil rekordit purustama: isegi olümpial pole nii tihe konkurents

«See sündmus ei puuduta mitte ainult jooksumaailma, vaid rahvusvahelisi spordivõistlusi üleüldse,» ütles innukalt jooksu ootav Nurme, kelle võistluskalendris on MM olulisel kohal. «Olen selleks paar kuud valmistunud ning tänaseks küllaltki heas füüsilises seisundis, et üks hea etteaste teha.»

«Hinnates oma hetkeseisu, siis julgen loota Eesti rekordi ületamisele poolmaratonis. Ajalugu on näidanud, et poolmaratoni maailmameistrivõistluste kõrged kohad jagatakse kiirete aegadega. Võimalik, et tegemist on läbi aegade kõige konkurentsitihedama tiitlivõistlusega jooksumaailmas, sest mitmed riigid on välja pannud lausa kuus jooksjat. Sellist võimalust ei ole näiteks olümpiamängude maratonijooksus,» arutles Nurme, kes parimal päeval jooksnud 1:03.27.