Kohtusaalis jagas eile tunnistusi Müncheni tolliametnik Rainer Grabherr. Tema sõnul oli Schmidt dopinguvõrgustiku niiditõmbaja. «Oma algatusel ei teinud keegi midagi. Kõik teised olid abilised,» sõnas ta ülejäänud nelja kohtu all oleva isiku kohta.

Neist meditsiiniõde Diana S. ja parameedik Sven M. rääkisid juba oma ülestunnistuses, et said Schmidtilt alati väga detailsed juhised, kuhu minna ning kuidas sportlastele vereülekandeid teha. Ka Schmidt ise on oma ütlustes seda suuresti kinnitanud.