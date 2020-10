Šved langes Euroliiga palgatabelis esimest korda esikolmikust välja

Aleksei Šved (palliga) on rünnakul mängus Kaasani Uniksiga.

Euroliiga võitmiseks on meeskonnad üha enam hakanud üksteist üle trumpama ning suurte palganumbritega mängumehi endale meelitama. Kui NBAs on kõikide pallurite teenistus koheselt avalik, siis Euroopas hoitakse neid teemasid endiselt üsna salajases. Tänaseks on siiski teada tänavusel hooajal enim teenivamad pallurid Euroliigas ning enim paistavad silma Barcelona, CSKA ja Fenerbahce.