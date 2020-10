AlphaTauri bossi Franz Tosti ja F1-sarja analüütiku Lawrence Barretto hinnangul on just Gaslyl suurimad eeldused meeskonnas püsimiseks. Tema kasuks räägivad ka tulemused, sest prantslane võttis tänavu Itaalias Monzas oma karjääri esimese etapivõidu ja seega on väga tõenäoline, et Gasly saab jätkata samas kohas.