Žalgiris pakkus esimeses kodumängus hiilgava esituse ja püsib ainsana Euroliigas kaotuseta

Kodumeeskond ei soovinud kohale sõitnud fänne kindlasti mitte kurvastada, arvestades ka seda, et mängule tuldi Euroliiga ainuliidrina. Kolmest esimesest mängust oldi lahkutud ainult võitudega ja midagi sellist polnud suutnud ükski teine võistkond.

«Oli imeline mängida sellise publiku ees. Tegemist on esimese mänguga, kus on jälle korralik õhkkond ja kuigi neid oli täna ainult 5000, siis see mängis väga suurt rolli meie võidus,» sõnas peatreener Schiller pärast kohtumist.