Selle aasta suvel toimuma pidanud EM lükati koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi järgmisesse aastasse. Alates sellest hetkest on õhus hõljunud küsimus, kas tiitlivõistlused ikkagi saavad praeguses keerulises olukorras üle terve Euroopa toimuda?

UEFA president Aleksander Ceferin on muutustele avatud ning avaldas hiljutises usutluses, et ilmselt EMi võõrustavate riikide hulk kahaneb. «Tiitlivõistlused viiakse läbi algselt planeeritud kujul, kuid pean lisama, et 12 riigi asemel võib EM toimuda 11, kaheksas, viies või vaid ühes riigis,» ütles Ceferin Hispaania Movistar+ kanalile.