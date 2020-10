Hiiglaslikku palka teeniv maailmameister ei mahu Arsenali põhikoosseisu

Viimati märtsis jalgpallimurule pääsenud Özil on Arsenali üks kõige suurema hinnalipikuga mängijaid, teenides 385 000 eurost nädalapalka. Sarnane palganumber on ette näidata ka Arsenali ründajal Pierre-Emerick Aubameyangil.

Halvimal juhul ei pääse Özil enne jaanuari kordagi Arsenali särgis väljakule. Inglismaa kõrgliigaklubidel on võimalik registreerida maksimaalselt 17 mängijat, kes ei pärine Inglismaa klubide noortesüsteemidest. Arsenalil on juba praegu nimekirjas 19 sellist mängijat ning vabaneda tuleb vähemalt kahest.

Poolkaitsja Özil kuulub Arsenali ridadesse alates 2013. aastast ning on kaasa teinud 184 matšis ning löönud 33 väravat. Sakslase kutsus meeskonda tollane peatreener Arsene Wenger, kes on sel nädalal väljendanud nördimust, et Özili talent läheb lihtsalt raisku. «Ta on praegu sellises eas, kus tema talendikusest oleks võimalik maksimum välja pigistada,» ütles Wenger BBC-le.