Soome ralli korraldajad kadestavad Rally Estoniat ühel olulisel põhjusel

Suurte traditsioonidega Soome ralli on aastatega tõusnud põhjanaabrite üheks kõige suuremaks iga-aastaseks spordiürituseks. Tänavu jäi Jyväskyläs toimuma pidanud MM-etapp koroonaviiruse tõttu sõitmata, kuid järgmisel hooajal ollakse tagasi.

Põhjanaabrid ei usu, et Rally Estonia ohustas ühelgi ajahetkel Soome kohta MM-kalendris. Soome autospordi liidu juhatuse esimees Jarmo Mahonen avaldas arvamust, et kahe lähestikku ja samal ajaperioodil toimuva etapi miinuseks on publikunumbrite langemine, mis tuleb kahjuks mõlemale üritusele.