Nurme jooksis uue Eesti rekordi, Fostilt ja Patjukilt isiklikud parimad

Võistlusele on registreerinud 157 meest ja 126 naist 62 riigist. Tegemist on 2020. aasta ainsa kergejõustiku tiitlivõistlusega, sest suvele plaanitud Tokyo olümpia lükkus koroonaviiruse pandeemia tõttu järgmisesse aastasse.

«See sündmus ei puuduta mitte ainult jooksumaailma, vaid rahvusvahelisi spordivõistlusi üleüldse,» ütles innukalt jooksu ootav Nurme, kelle võistluskalendris on MM olulisel kohal. «Olen selleks paar kuud valmistunud ning tänaseks küllaltki heas füüsilises seisundis, et üks hea etteaste teha.»

«Raske on seada kindlat sihti, kuna rada ja ilm võivad mängida olulist rolli. Sellegipoolest soovin ma joosta isikliku rekordi. Mulle sobivad tugevas konkurentsis jooksud, seega ootan ka sellelt võistluselt head tagasisidet, kuidas on seis võrreldes naaberriikide või siis teiste konkurentidega,» märkis Fosti.

Harry Lembergi hoolealune Jekaterina Patjuk andis mõista, et on käinud mitmetel linnamaratonidel, kuid maanteejooksu tiitlivõistlusel osalemine on esmakordne kogemus. «Vorm on hea ja tervis korras, ootan võistlust juba huviga,» sõnas ta.