Balahhintšev redutab Venemaal ja usub, et kohtu otsus ei olnud õiglane. «Tegu on Venemaa-vastase sõjaga. Neil ei ole minu vastu mingeid tõendeid. Nad käisid mind üle kuulamas ja olid minuga terve päeva. Nad «vägistasid» mind täielikult. Ja siis nad kirjutavad, et ma ei teinud nendega koostööd. Kelle poolel nad on? See on täielik segadus!»