Nestest sai Soome ralli nimisponsor 1994. aastal, kui MM-etapp hakkas kandma rahvusvahelist nime Neste 1000 Lakes Rally. Nüüd on Soome kütusemüügifirma võtnud endale eesmärgiks olla turuliider taastuva energia lahenduste osas, mistõttu loobuti autoralli MM-etapi toetamisest.

«Meil on ralli korraldaja AKK, FIA ja WRC promootoriga olnud pikaajaline koostöö. Meie ettevõttes on viimasel kümnendil toimunud muudatused ning meie eesmärk on olla ülemaailmne turuliider taastuva energia lahenduste osas. Oleme selle eesmärgi täitmiseks oma brändi strateegiat uuendanud,» teatas Neste turundusjuht Sirpa Tuomi.