USA meedia hinnangul peitub Hundi Bengalsi külaskäigu üks põhjusi selles, et meeskonna kaitseliinimängija D.J. Reader on vigastatud. Tema asendamiseks on meeskond juba vabaagendina värvanud Xavier Williamsi, kuid võimalik on ka eestlase palkamine. Lisaks selgus neljapäeval, et vähemalt kolmest mängust jääb eemale äärekaitsja Sam Hubbard.