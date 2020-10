WRC sõitjatel on tihedalt tööd ka pärast MM-etappi ning vahepealset perioodi kasutatakse ära testisõitudeks. Eriti olulised on need katsetused silmaspidades järgmist hooaega, mil rallimaailmas toimub rehvitootja vahetus. Michelin asendub Pirellidega ja Hyundail tekkis Hispaanias võimalus nendel startida.