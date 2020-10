Manchester Unitedi tähtmängija imeline seeria lõppes ootamatu muudatuse tõttu

Manchester Unitedile taas eluvaimu sisse puhunud Bruno Fernandes on olnud senise karjääri jooksul Inglismaal vaieldamatult üks säravamaid mängumehi. Ta on 27 kohtumise jooksul löönud lausa 15 väravat ja tekitanud võimalusi ka kaaslastele. Portugallase kahjuks lõppes eilses 4:1 võidumängus Newcastle vastu tema veatu seeria penaltipunktilt.

Fernandes oli enne eilset kohtumist Inglismaa kõrgliigas realiseerinud 17 kohtumisega koguni 10 penaltit ja seda veel 100% tabavusega. See number on väga uskumatu, sest temast järgmine mängumees on sama ajaga sooritanud ainult neli penaltit.