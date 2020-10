Manchester City paneb Messi eest lauale naeruväärse summa

See, kas Messi jätkab Barcelonas, teab ilmselt ainult tema ise. Argentinlase leping Kataloonia hiiuga lõppeb tuleval suvel ning ta võib lihtsalt käed taskus minema jalutada. Manchester City otsustas Barcelonale veidi lohutust pakkuda ja on valmis talvel maailma üheks parimaks palluriks peetava Messi eest tasuma 15 miljonit eurot.

See oleks valus löök nii Barcelona jalgpalliklubile kui ka nende poolehoidjatele. 2004. aastal esindusmeeskonna eest debüteerinud Messi on löönud senise karjääri jooksul enam kui 700 väravat ja aidanud tiimi lugematute tiitliteni. Isiklikult on Messit tunnustatud kuuel aastal maailma parima jalgpalluri autasuga.