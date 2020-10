«Teadsin, et mida hiljem lõpuspurti alustame, seda suurem on minu võimalus. Fakt, et Wout alustas lõpukiirendust hilja, näitas, et ka tema oli surmväsinud. Aga ma ei julenud tähistada. Mulle öeldi kaks korda, et olen võitnud, kuid vajasin veel kümmet kinnitust,» jätkas võitja.