Nädal aega töötu olnud Margus Hunt naasis esimese koduklubi ridadesse

Tegemist on Hundi jaoks tänavu juba teise meeskonnaga, sest ainult seitse päeva tagasi vallandati ta New Orleans Saintsi ridadest. Seda seejuures teatati mängumehele lepingu lõpetamisest ainult kaks tundi

«Cincinnatis on väga palju tuttavaid nägusid. Siin saan võimaluse väljakule joosta ja meeskonnale midagi juurde anda,» tõdes Hunt meeskonna kodulehel antud usutluses.

Hetkel pole Bengals hooaega just parimalt alustanud. Seni on kuue vooruga võidurõõmu maitstud ainult korra ning tabelis paistab ka neli kaotust ning üks viigipunkt. Sellega hoitakse AFC põhjadivisionis viimast kohta. Seda seisu on võimalik nii Hundil kui ka kogu Bengalsi rivistusel parandada juba pühapäeval, mil koduväljakul võõrustatakse viimases voorus tõsiselt hävinud Cleveland Brownsi.