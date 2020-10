Kahekordne maailmameister nakatus Girol teist korda koroonaviirusega

Tänavune Itaalia velotuur on kulgenud üle kivide ja kändude. Pärast kaht nädalat raskeid etappe on võistlust varjutanud ka koroonaviirus ning võistluse jätsid selle tõttu pooleli nii Michelton-Scott kui ka Jumbo-Visma võistkonnad. Nüüd on nakkus jõudnud UAE Team Emiratesi, kus teavitati Kolumbia ratturi Fernando Gaviria haigestumisest.